Auxois : des cadavres d'animaux découverts dans une ferme

200 bêtes ont été retirées à un éleveur en redressement judiciaire, près de Pouilly-en-Auxois, jeudi et vendredi dernier. Les services vétérinaires ont découvert plusieurs cadavres de vaches et de moutons. Les animaux n'étaient plus nourris.

Le tout premier signalement aux services vétérinaires de la direction départementale de la protection des populations date de 2015. Ce sont des agriculteurs voisins qui ont alerté les autorités sur la présence d'animaux morts et en très mauvaise santé dans une exploitation tout près de Pouilly-en-Auxois. Après plusieurs années d'enquête, 200 vaches et moutons malades ont été retirés à l'éleveur ce jeudi 02 et ce vendredi 03 mars. Le parquet est saisi.

Nouveau sauvetage de l'OABA près de Pouilly-en-Auxois.

142 bovins et 29 ovins confiés à l’OABA.

Une situation qui dure depuis 2 ans ! pic.twitter.com/6qgc5hFDNZ — OABA (@OABA_Off) March 7, 2017

5 camions, une bétaillère, des barrières, plus de 20 personnes pour intervenir

C'est l'OABA, oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs qui a été mandaté par la préfecture de Côte-d'Or pour mener cette opération de sauvetage. L'association reconnue d'utilité publique depuis 1965 s'est ainsi présentée avec 5 camions, une bétaillère, des barrières et une équipe de 15 personnes sous escorte des gendarmes pour venir récupérer les animaux. Sur place, raconte Frédéric Freund, le directeur de l'OABA, "nous avons découvert 5 cadavres d'animaux abandonnés dans différents prés ouverts, il a fallut aussi euthanasier 4 bêtes trop faibles pour monter dans la bétaillère." Au total, l'association a retiré 142 vaches charolaises et 29 moutons.

Cette opération de retrait a duré 2 jours. 5 cadavres ont été découverts et 4 bovins à l’agonie ont dû faire l’objet d’une euthanasie. pic.twitter.com/pmbwG8I6wu — OABA (@OABA_Off) March 7, 2017

Un éleveur dépressif, placé en redressement judiciaire

Des bêtes, toujours en vie mais en très mauvaise santé. "Elles ont la viande sous l'os comme dit, continue Frédéric Freund. Ces animaux ont peu de valeurs et ne peuvent pas être commercialisés en l'état. Ils n'ont pas été nourris depuis plusieurs semaines, littéralement, ces bêtes crevaient de faim chez cet éleveur en redressement judiciaire au moment de notre intervention." C'est ce qui expliquerait la situation effectivement même si les difficultés financières n'excusent en rien la maltraitance rappelle le directeur de l'OABA : "Évidement il y a énormément d'agriculteur dans la difficulté ces dernières années, ils s'endettent, les prix du marché ne leur permettent pas de vivre, certains baissent les bras et on le comprend. On peut baisser les bras mais de là à laisser crever des bêtes embourbées dans la rivière, c'est assez difficile." L'association prépare d'ailleurs une plainte pour abandon et délaissement volontaire.

Les animaux placés dans des "fermes d'accueil" de l'OABA

En attendant les suites judiciaires de cette affaire, puisque le parquet a été saisi, les animaux ont été confiés à des "fermes d'accueil" partenaires de l'OABA, dans la Nièvre. Les vaches d'un côté ont été rachetées par un négociant côte-d'orien qui viendra les prendre en charge pour les "remplumer" avant de les remettre dans le circuit de l'élevage et de finir à l'abattoir mais en bonne santé. Les moutons, eux, sont trop malades pour être revendus, "ils vont intégrer le troupeau du bonheur de l'OABA et finir leur vie tranquillement."