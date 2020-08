Maltraitance animale : dans la Manche une vache et son veau échappent à l'abattoir

L'histoire remonte au 21 juillet dernier, les services vétérinaires du département interviennent dans cette ferme de Savigny près de Coutances pour procéder à l'enlèvement d'animaux suite à un contrôle le mois d'avant. Sur place ils découvrent 11 cadavres de bovins en état de décomposition avancé et 27 vaches non identifiées en très mauvais état pas assez nourries et abreuvées des vaches non identifiés. 24 sont alors conduites à l'abattoir, c'est la procédure depuis la crise de la vache folle quand il n'y a pas de traçabilité, une autre bête très faible sera euthanasiée sur place. Seules rescapés une vache et son veau confiés à l'association des Oeuvres d'Assistance aux Bêtes d'Abattoir l'OABA. Aujourd'hui son directeur Frédéric Freund annonce qu'il va porter plainte : "le but de la plainte ce n'est pas que l'éleveur finissent en prison mais il y a des infractions qui peuvent conduire à l'interdiction d'exercer la profession d'éleveur ou l'interdiction de détenir des animaux. Ces peines permettent non seulement de réprimer un comportement mais surtout évite la réitération de l'infraction. ça permet de mettre les animaux loin de ces individus qui n'ont visiblement pas la compétence pour s'en occuper".

L'association OABA qui propose sur son site de trouver un nom aux petites rescapées normandes la vache et son veau qui bientôt rejoindront le Pré du Bonheur dans une ferme en Normandie.