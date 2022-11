Maltraitance animale en Gironde : une "vidéo choquante" pour le ministre de l'Agriculture

Oui, il a vu ces images "choquantes". En déplacement dans le Sud-Ouest ce jeudi, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a réagi sur France Bleu Gironde à la vidéo choc publiée par L214 mercredi matin sur un élevage de vaches laitières en Gironde. Le ministre a diligenté "une mission pour inspecter l’élevage, les animaux en urgence". "Une inspection plus détaillée est prévue ce vendredi pour regarder s’il y a lieu à procès-verbal et ce qu’il faut faire des autres animaux". Selon les premières constatations menées mercredi, 13 vaches ont été retrouvées dans un très mauvais état et trois ont été euthanasiées sur un cheptel de 464 bêtes .

ⓘ Publicité

Le ministre de l'Agriculture a également souligné tenir compte de l'état de santé de l'éleveur concerné, "parce qu’il y a parfois des situations de détresse psychologique. Quand il y a détresse animale, c’est souvent liée à de la détresse psychologique de l’éleveur."

Enquête judiciaire

L'association de défense des animaux et l'association girondine "Ne crin plus rien" ont déposé deux plaintes pour maltraitance animale et demandent la fermeture immédiate de cette exploitation familiale située aux Peintures près de Coutras. Le parquet de Libourne a ouvert une enquête judiciaire.