Maltraitance animale : l'association One Voice publie une nouvelle vidéo de l'élevage de chiens de chasse en Dordogne

Une nouvelle vidéo relance la polémique sur un élevage de chiens de chasse de Dordogne, près de Thenon. Début septembre, l'association One Voice publiait des images tournées au mois de mars : on y voyait des chiens entassés, d'autres logés dans des cages à lapin et certains qui, selon l'association mangeaient des morceaux de cadavres de leurs congénères. Une plainte avait alors été déposée. Sans nouvelle de celle-ci, l'association publie donc une nouvelle vidéo qu'elle explique avoir tourné en septembre, de retour dans l'élevage du Nord Est de la Dordogne, dans un village entre Thenon et Terrasson.

Lors de la publication de la première vidéo de l'association, la Préfecture de Dordogne avait réagi via un communiqué de presse. Elle expliquait alors suivre régulièrement l'élevage : "_les animaux [...] disposent d'abris, de nourriture et d'eau en quantité suffisante_. Ils sont en bonne condition physique. Toutefois, des anomalies concernant les conditions d'hébergement (exiguïté des abris, inadaptation de certains matériaux au contact des animaux susceptibles de leur occasionner des blessures) ont été identifiées." Les services vétérinaires du département notaient en revanche un non-respect de la réglementation : le propriétaire a ainsi été mis en demeure de réduire sa meute de près de la moitié, c'est à dire 45 chiens dans un délai de deux mois.

Selon les membres de l'association, qui sont de nouveau aller filmer le 11 septembre dernier, la situation n'a pas évolué. Dans un communiqué de presse, ils expliquent constater qu'il y a "toujours autant de chiens". Ils constatent également que ceux-ci ne peuvent pas s'abriter des fortes chaleurs, et que la nourriture qui leur est jeté est parfois "putréfiée ou rongée par les asticots". L'association réclame à la Préfecture d'agir et précise qu'elle va déposer un complément de plainte.