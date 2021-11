Maltraitance animale : l'éleveur de canard landais condamné à 10 mois de prison avec sursis

10 mois de prison avec sursis, interdiction d'exercer une activité en lien avec les animaux pendant 5 ans, plus de 6000 euros d'amende et plus de 6000 euros à verser aux deux associations de défense des animaux qui étaient parties civiles dans cette affaire. Ce lundi, le tribunal correctionnel de Dax se penchait sur les suites judiciaires déclenchées en aout 2020 par la vidéo de l'association L214 dans un couvoir de Lichos (64).

Cette vidéo montrait un bâtiment où survivaient des canards reproducteurs dans des conditions "indignes" selon les mots de la présidente du tribunal lors du rappel des faits. Sur la vidéo de L214, authentifiée par l'enquête, on voyait des canards dans des cages délabrée, dans un bâtiment à l'abandon où les canards vivants côtoyaient les cadavres en putréfaction de leurs congénères, des vers, des rats et 10 cm de lisier au sol.

L'éleveur reconnait les faits

Devant le tribunal l'éleveur a reconnu les faits et expliqué, tête baissé, qu'il s'était laissé dépasser par la situation. "Ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Entre les crises aviaires, les crises du marché, la crise du Covid et nos bâtiments frappés par une tempête, on y est pas arrivé", a déclaré à la barre l'éleveur de 43 ans.

Si le ministère public dans ses réquisitions a reconnu "la dureté du monde agricole frappé par une succession de crise", la vice procureure n'a, néanmoins, pas laissé passer cet argument pour expliquer la situation de cet éleveur de 43 ans installé à Villenave (40) : "je veux bien entendre les difficultés mais dans ce dossier, tout n'est pas la faute des circonstances extérieures. Beaucoup de choses sont dues aux négligences de M. Vidal. Vous auriez du réagir, dire stop." La vice procureur sera quasiment suivi dans ses réquisitions par le tribunal.

"Il y a aussi la souffrance d'un homme"

L'avocate de l'éleveur Landais, sans nier les faits, explique de son côté au tribunal que cet élevage, pour son client, était "le projet d'une vie" et que le dossier ne concernait pas que le la souffrance animal mais aussi celle de la famille de l'éleveur. "Suite à la diffusion nationale de la vidéo, sa femme est en dépression, ils ont reçu des menaces de morts. Il y a aussi la souffrance d'un homme". Maître Marine Barbe demandera au tribunal de ne pas prononcer l'interdiction d'activité avec des animaux contre son client, qui, on l'a appris lors de l'audience, continuait à élever des canards sur Cassen (40).

Mais le tribunal, en considérant les faits, a estimé "que cette poursuite d'activité n'était pas possible" et demandé au prévenu "de se réorienter professionnellement".

L214 satisfait du jugement

Maître Hélène Thouy, avocate de l'association L214 est sortie satisfaite de la salle d'audience après le délibéré : " je trouve que c'est une condamnation qui est importante. Pour qu'une peine soit efficace, il faut qu'elle soit dissuasive. Et le fait d'interdire à cet éleveur d'exercer une activité en lien avec les animaux nous permet de nous prémunir qu'il commette à nouveau des infractions envers les animaux".