Le tribunal correctionnel de Pau a condamné, ce lundi, l'ex-directeur de l'abattoir de Mauléon à six mois de prison avec sursis pour "tromperie". En mars 2016, l'association L214 avait diffusé des images insoutenables filmées à l'intérieur de l'abattoir.

Mauléon, France

C'est ce qu'avait requis le parquet lors du procès, en septembre dernier. Deux ans et demi après la diffusion des images de maltraitance animale filmées par l'association L214, le tribunal correctionnel de Pau a condamné, ce lundi, l'ex-directeur de l'abattoir de Mauléon à six mois de prison avec sursis pour "tromperie", c'est-à-dire un non respect du cahier des charges.

Des amendes pour les quatre salariés

Quatre employés du site ont été condamnés, eux, pour maltraitance "sans nécessité", à des amendes allant de 80 à 910 euros. Parmi les images filmées en cachette et dévoilées par L214, on pouvait voir des moutons saignés encore conscients, voire un agneau écartelé vivant.

L'abattoir, en tant que personne morale, a été condamné à 10.000 euros d'amende.