Début ce lundi du procès des abattoirs de Mauléon-Licharre. 4 employés et l'ancien directeur de l’établissement doivent répondre de mauvais traitements à animaux et de tromperie sur la qualité de la marchandise. En mars 2016 une vidéo de l'association L214 avait mis au jour les pratiques.

Plus de deux ans après les faits, s'ouvre aujourd'hui au Palais de Justice de Pau, le procès des abattoirs de Mauléon-Licharre. 5 personnes, ainsi que l’établissement lui même, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Quatre employés devront s'expliquer pour des faits de " mauvais traitement envers animaux" alors que l'ancien directeur du site, Gerard Clemente, est poursuivi pour " tromperie sur la nature de la marchandise et installations non conformes". Pour la défense des équarrisseurs la partie s'annonce rude . Selon Maître Antoine Tugas l'objectif c'est de gommer l'image de " simples bourreaux".

Antoine Tugas avocat de trois employés de l'abattoir: " La question est de savoir s'il n'y pas eu confusion entre la machine et l'homme avait d'éviter l'écueil qui consiste à dire que ce sont de simples bourreaux. Copier

L'association L214 relève les méthodes

L'affaire avait éclaté en mars 2016 lorsque l'association de défense des droits des animaux, L214, avait diffusé sur les réseaux sociaux des images vidéos enregistrées clandestinement dans les salles d'abattages. On y voyait des animaux de boucherie maltraités lors de leur mise à mort. Des moutons étaient saignés sans être totalement étourdis et des agneaux écartelés vivants. Les images étaient rapidement devenues virales sur internet et avaient provoqué un tremblement de terre au sein de l’établissement et dans toute la Soule où les éleveurs avaient toute confiance en l'abattoir. Au moment de la diffusion des images, fin mars 2016, le directeur des abattoirs du Pays de Soule, Gerard Clemente, était entré dans une colère noire. " je suis trahi, dévasté, dégoûté" avait t il dit à sur l'antenne de France Bleu Pays Basque.

Le directeur du site Gerard Clemente, au cœur de l'affaire Copier

11 parties civiles se sont constituées afin d'avoir accès au dossier judiciaire et de pouvoir participer au procès. Outre l'association L214, on trouve aussi la Fondation Brigitte Bardot, l'Association de Défense animale Pyrénéenne, ou la SPA. Deux jours d’audience ont été programmés.