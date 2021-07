Maltraitance animale : Deux ans de prison avec sursis pour "l'éleveur" de Dammarie-en-Puisaye

L'homme de 65 ans, qui faisait vivre plus de 150 animaux dans des conditions exécrables à Dammarie-en-Puisaye, près de Gien, a été condamné ce jeudi après-midi par le tribunal correctionnel de Montargis : deux ans de prison avec sursis et l'interdiction à vie de posséder tout animal.

"C'était l'arche de Noé mais version film d'horreur" : c'est ainsi que Me Cécile Kerner, l'avocate de la SPA (société protectrice des animaux) a résumé cet incroyable affaire de maltraitance animale à Dannemarie-en-Puisaye, près de Gien - plusieurs dizaines de vaches, chiens, cochons, poules, chats - et même un sanglier - vivant dans des conditions effroyables, au milieu de détritus et d'excréments, sans la nourriture nécessaire, parfois attachés dans des caravanes ou des hangars, certains ne voyant même pas la lumière du jour.

Le procès de la misère, pas de la perversité

Le bilan de l'intervention des gendarmes de Briare est tout aussi édifiant : 163 animaux ont pu être récupérés, 28 ont dû être euthanasiés car ils étaient en trop mauvais état. "J'ai eu l'occasion d'aller sur place, raconte le procureur, j'ai eu l'impression d'être dans une faille temporelle, de retourner des siècles en arrière."

Pourtant, dans le box des prévenus, l'homme qui a été jugé ce mardi après-midi par le tribunal correctionnel de Montargis n'a rien du méchant digne des films d'horreur : on découvre un être très frustre, désocialisé, portant un pull rapiécé, comprenant mal les questions de la présidente. Ancien agriculteur ayant déposé le bilan il y a 20 ans, il dit "bricoler de la ferraille" pour gagner de l'argent, ne fréquentant personne et se nourrissant tous les soirs avec des boîtes de conserve.

"C'était l'arche de Noé version film d'horreur" a dénoncé Me Cécile Kerner, pour la SPA © Radio France - François Guéroult

L'expertise psychiatrique le décrit comme "marginalisé", "en proie à des croyances mystiques" (il peignait des croix sur ses caravanes "pour éloigner les mauvais esprits"), atteint d'un trouble psychiatrique ayant altéré son discernement, mais sans perversité.

Dialogue de sourds à l'audience

L'audience ne pouvait dès lors que tourner au dialogue de sourds. "Réalisez-vous que la plupart de vos animaux n'étaient pas en bon état ?" demande la présidente. "Ben non, répond-il benoîtement. Ils étaient à l'abri, il n'y avait pas de souci ; aucun des chiens ne s'est jamais enfui, et je n'ai jamais battu mes bêtes."

"Pourtant il y avait des décès parfois parmi les animaux ?" insiste la présidente. "Ah oui, cela arrive, admet-il. Je les enterrais sous 1 mètre 50, et je cultivais du maïs par-dessus, comme le faisaient les anciens." "Mais en ayant autant d'animaux, vous ne pouviez pas vous en occuper correctement à vous tout seul ?", essaie encore la magistrate. "Oh ! vous savez, moi je travaille de 6h du matin à 23h, alors ça allait", réplique le sexagénaire, qui ne confesse qu'un regret : celui de ne pas avoir eu assez d'argent pour construire un chenil pour les chiens.

Interdiction définitive de posséder tout animal

"C'est un dossier pénible, confesse son avocate, Me Marguerite Bouceffa. Mais comment voulez-vous qu'il comprenne ce que vous lui dites ? Il vit dans une caravane et ne mange pas tous les jours à sa faim, au fond il a les mêmes conditions de vie que ses animaux, alors pour lui, il n'y a pas de problème." Ce que l'intéressé confirme lui-même : "Je ne comprends rien à cette affaire, pourquoi on me traite comme un criminel ?"

Le tribunal l'a condamné à deux ans de prison avec sursis et à deux amendes de 150 euros. L'homme a aussi désormais l'interdiction définitive de posséder un animal et d'exercer pendant cinq ans toute activité professionnelle en lien avec l'élevage animal.