Maltraitance animale : près de 150 animaux saisis dans une ferme à Dammarie-en-Puisaye, près de Gien

C'est une grosse opération de sauvetage qui a été menée ce mercredi matin dans une ferme de Dammarie-en-Puisaye, au sud de Gien. Des gendarmes, des agents de la DDPP ( Direction Départementale de Protection des Populations ) et des associations de protection des animaux dont la SPA sont intervenus pour prendre en charge des dizaines d'animaux sauvages et domestiques dont certains dans un état de santé préoccupant.

Des animaux laissés sans eau, au milieu de leurs excréments

Cette exploitation agricole, détenue par un homme de 65 ans, a fait l'objet de deux contrôles de la Direction Départementale de Protection des Populations, anciennement appelés les services vétérinaires. Le 1er en octobre 2018, plusieurs manquements avaient été relevés : des bovins et des chevaux parqués dans des champs sans eaux, d'autres laissés attachés et maintenus dans leurs excréments, d'autres encore attachés à des véhicules abandonnés. Les services de l'Etat avaient donc ordonné à l'exploitant de revoir ses méthodes d'élevage et de régulariser la situation de certains animaux qui n'étaient même pas déclarés. Mais, lors d'un nouveau contrôle, en mai 2021, les mêmes services ont constaté que rien n'avait changé d'où l'intervention de ce jour menée sous l'autorité du Parquet d'Orléans.

Des animaux ont dû être euthanasiés sur place

Lors de l'opération menée ce mercredi, ce sont près de 150 animaux qui ont été saisis dont une centaine de bovins, une dizaine de chiens, des ânes, des chevaux, des poneys, des chats, des poules et également un sanglier. Certaines bêtes étaient dans un tel état de souffrance que les services de la DDPP ont dû procédé à des euthanasies sur le champ. Les autres ont été récupérées par des associations comme la Société protectrice des Animaux ( SPA), le Groupement de défense sanitaire (GDS) et l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir (OABA).

L'exploitant placé en garde à vue

Le propriétaire de tous ces animaux a été interpellé et placé en garde à vue. Agé de 65 ans, il vit seul et un peu isolé dans sa ferme. Il va être poursuivi pour mauvais traitements sur animaux et défaut de soins. Ces délits sont punis d'une peine de 2 ans d'emprisonnement.