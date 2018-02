Maltraitance animale : un Berrichon condamné à six mois de prison ferme

Par François Madeuf, France Bleu Berry et France Bleu

Un berrichon de 44 ans a été condamné ce mercredi à six mois de prison pour avoir maltraité son ânesse et ses moutons, laissés sans soins et même sans eau ni nourriture. L'homme originaire de Neuillay-les-Bois en est à sa deuxième condamnation pour des faits similaires.