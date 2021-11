Maltraitance animale : un chien abandonné dans une maison sans eau ni nourriture pendant deux mois

Un couple de Fécampois a été jugé au Havre ce vendredi pour maltraitance et abandon d'animal. Ce couple possédait depuis quatre ans un chien et l'a laissé quasiment deux mois (entre le 5 décembre 2020 et le 24 janvier 2021) dans leur ancien domicile, après avoir déménagé, sans nourriture, ni eau. L'état de santé du chien était critique quand les policiers l'ont découvert dans une pièce jonchée d'excréments, c'était après un appel d'un voisin. Ce couple était jugé ce vendredi par le tribunal judiciaire du Havre mais ne se s'est pas présenté à l'audience où trois associations de défense animale étaient représentées.

Quand les policiers ont découverts Lorca, ce dogue de Bordeaux dans une petite pièce de la maison, ils ont été choqués. Le gros chien, très maigre, souffrait d'une otite et d'une conjonctivite. Lors de l'audience, trois associations de défense des animaux étaient représentées dont l'association Stéphane Lamart (qui possède deux refuges en Normandie), il était lui-même présent : "si le voisin n'était pas intervenu, cette chienne serait morte."

La chienne était laissée à l'abandon dans un panier jonché d'excréments"

Quand la police a ouvert la porte de la maison, la chienne s'est jetée dans la neige pour laper la neige, tellement elle avait soif"

Le couple de Fécampois, lors des auditions, a dit venir tous les deux jours pour la nourrir et la sortir. Ils ne savaient plus quoi faire de ce gros chien devenu agressif avec leur nouveau-né et leur autre chien d'après eux.

Convoqués il y a cinq mois, ils ont envoyé le matin de l'audience un mail au tribunal pour demander un report disant avoir oublier de prendre un avocat. Maître Patrice Grillon, avocat des associations, est un peu sidéré :

Je ne comprendrai jamais l'âme de certains êtres humains."

Ils ont pris les policiers pour des imbéciles, les policiers ont fait d'abord les constatations ils ont bien vu l'état dans lequel vivait la chienne."

Aujourd'hui Lorca va mieux. Après avoir vécu au refuge d'Etretat, la chienne a été adoptée par une famille avec enfant qui vit près de Dieppe et tout se passe très bien.

Lors de l'audience, le procureur a demandé des peines de six mois de prison avec sursis pour la femme et six mois de jours-amendes pour l'homme, plus des interdictions de détenir des animaux pendant sept ans (la peine maximale encourue est de 2 ans de prison et des amendes). Le jugement sera rendu le 26 novembre.