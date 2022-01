Maltraitance de veaux, 3 personnes du centre de transit de Tollevast devant le tribunal de Cherbourg

Cinq mois de prison avec sursis ont été requis pour sévices graves et cruauté envers des animaux ont été requis contre un employé du centre de transit de veaux de Tollevast. Un second employé et le président de la société qui gère le site sont également mis en cause.

En mai 2019, l'association de défense des animaux L214 publie une vidéo qui montre de mauvais traitements infligés à des veaux dans la Manche. Filmées en caméra cachée, les images proviennent du centre de transit de Tollevast. Il s'agit d'un centre qui abreuve les jeunes veaux pendant plusieurs heures lorsqu'ils arrivent d'Irlande avant de repartir sur la route dans toute l'Europe. Quatre associations de défense des animaux (L214, Oaba, la fondation Brigitte Bardot et la SPA) se sont portées partie civile.

Trois hommes sont mis en cause dans cette affaire : deux employés et le président de la société qui gère le site. Ils comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Cherbourg ce mardi 4 janvier.

Les agissements d'un employé en particulier mis en cause à l'audience

Il est le premier à être interrogé par la présidente du tribunal, un homme de 28 ans originaire de Valognes. C'est à lui que sont reprochés les gestes les plus graves : des coups violents avec la baguette en caoutchouc dont chaque employé est muni pour guider les bêtes aux tétines qui leur distribuent du lait, des animaux tirés par l'oreille, un geste pourtant interdit, et surtout les images qui ont le plus choqué sur la vidéo où l'on voit cet employé sauter à pieds joints sur un veau tombé au sol. Accusé de sévices graves et de cruauté envers les animaux, l'homme qui a gardé sa veste rouge dans la salle s'explique d'une voix étouffée par son masque face à la présidente : "Je ne me suis pas aperçu que j'étais si violent que ça." Le jeune homme reconnaît que ses gestes étaient violents et invoque une situation familiale difficile au moment des faits et qui l'aurait fait "péter les plombs" ce jour là.

Pourtant, la présidente relève qu'un collègue a indiqué au prévenu qu'il devait _"se calmer"_et qu'une autre employée a fait remonter à sa supérieure hiérarchique directe qu'elle avait constaté qu'il lui arrivait d'être violent avec les animaux. La responsable avait alors surveillé la situation sans toutefois constater de manquement.

Pour le président de la société Qualivia qui gère le site, l'information n'est jamais arrivée jusqu'à lui. Il est aujourd'hui accusé par la justice d'avoir "laissé un employé tirer un veau par l'oreille". "Si j'avais eu connaissance de tels faits, il aurait été licencié," se défend le chef d'entreprise qui dit avoir été abasourdi par la vidéo de L214. Pour lui, il s'agit là d'un cas isolé et pas d'un problème de violence animale systématique dans l'entreprise. Les avocats de la défense ont d'ailleurs souligné le témoignage du vétérinaire qui intervient régulièrement sur le site et qui n'a jamais constaté de maltraitance.

Un second employé est pourtant mis en cause pour mauvais traitements. La justice lui reproche un coup de pied sur un veau tombé au sol, lui explique que c'était pour l'inciter à se relever et en aucun cas mal intentionné puisqu'il a cherché ensuite à écarter les autres animaux pour que le veau au sol ne se fasse pas piétiner. Son avocat, Me Mohamed-Akli Zakenoune, souligne que son client a été ajouté tardivement à cette procédure : "au tout début de ce dossier, alors que la vidéo est visionnée par toutes les administrations, personne n'y trouve à redire, ni le ministère de l'agriculture ni l'inspection vétérinaire, si ce n'est qu'il y a un seul employé qui pose problème."

Les associations qui se sont portées parties civiles ont demandé des compensations morales au tribunal ainsi que des interdictions d'exercer une activité en lien avec des animaux. L'employé accusé des faits les plus graves ne travaille plus avec des animaux mais les deux autres sont toujours dans ce milieu professionnel.

Le tribunal correctionnel de Cherbourg rendra sa décision sur ces trois situations le 15 mars prochain.