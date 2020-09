Maltraitance des chevaux : les gendarmes rassurent les éleveurs vauclusiens

Les forces de l'ordre ont ouvert des enquêtes mais les motivations des auteurs restent très difficiles à cerner. En revanche les propriétaires de chevaux et de poneys connaissent des nuits difficiles, inquiets pour leurs "plus nobles conquêtes".

Le groupement de gendarmerie de Vaucluse mène des actions spécifiques pour rassurer les cavaliers et tenter de mettre un terme à ces actes de cruauté. En Vaucluse on a recensé deux actes de cruauté envers des équidés, un près d'Avignon à Montfavet et l'autre à Puyvert dans le Lubéron.

Inquiétude et mobilisation

Depuis qu'une attaque a été commise à Puyvert en aout les propriétaires de chevaux du val de Durance sont inquiets. Ils ont été obligés de s'organiser. Ils montent la garde et les gendarmes qui ont proposé leurs conseils organisent une surveillance sur le modelé de l'opération tranquillité vacances.

30 000 € d’amende et deux ans de prison

Le major Desprès commandant de la brigade de Cadenet est aussi le référent équestre du groupement il est particulièrement sensible à cette affaire. Sur 650 propriétaires de chevaux référencés n Vaucluse 70 ont répondu à l'offre des gendarmes et bénéficient d'une surveillance personnalisée quant aux auteurs de ces maltraitances ils risquent jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement.

Reportage :