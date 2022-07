Maltraitance en Ehpad : un cavaillonnais soupçonné de maltraitance

Un habitant de Cavaillon qui travaillait dans un Ehpad d'Apt en Vaucluse a été dénoncé par ses collègues et sa direction pour maltraitance envers des personnes âgées. Il a été arrêté mercredi 20 juillet.

Ses anciens collègues et la direction de l'établissement l'ont dénoncé à la police pour des faits de maltraitance envers des personnes âgées. L'homme a été interpellé par la police mercredi 20 juillet à son domicile. Ce cavaillonnais de 37 ans travaillait dans un Ehpad d'Apt. Il aurait démissionné au moment où sa direction songeait à le licencier.

Ses collègues le soupçonnent d'avoir insulté et maltraité physiquement des résident de l'Ehpad entre avril 2019 et novembre 2021. La police a saisie des photos en sa possession de personnes âgées à terre. Selon le suspect c'était pour les montrer à un médecin, pour illustrer les problèmes de santé des résidents. Toutes ses possibles victimes sont décédées depuis et aucune plainte des familles n'a été déposée. Un juge d'instruction du tribunal d'Avignon s'est emparé du dossier.