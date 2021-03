Maltraitance présumée d'un mouton pendant un anniversaire : une enquête ouverte dans le Jura

Le mouton aurait été peint et tué.

Un enquête judiciaire est ouverte pour une affaire de maltraitance animale présumée dans le Jura, après un signalement parti des réseaux sociaux. Les faits se seraient déroulés ce samedi soir pendant une soirée arrosée : un mouton offert en cadeau d'anniversaire aurait été peint, promené en laisse, et tué. Des participants à la soirée ont diffusé des images et vidéos au fur et à mesure sur les réseaux sociaux.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux

Elles sont largement partagées depuis ce dimanche, et relayées notamment par le journaliste Hugo Clément, défenseur de la cause animale.

Pas encore d'arrestation

Aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant, selon le procureur de la république de Lons-le-Saunier, qui affirme en être au tout début de l'enquête. Il confirme qu'une plainte a été déposée auprès des gendarmes de Champagnole, mais on ne sait pas encore dans quelle commune cette soirée s'est déroulée.