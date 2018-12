De la maltraitance sur des animaux à Héricourt

Des cas de maltraitance sur des animaux ont été identifiés à Héricourt et Bussurel. Une cinquantaine de bêtes ont été retirées après l'intervention des services vétérinaires de la préfecture ce mercredi. Les propriétaires, une mère et sa fille, risquent des peines de prison.

Plusieurs chiens auraient été victimes de mauvais traitements à Héricourt et Bussurel

Héricourt, France

C'est à la suite d'une plainte et d'un signalement d'associations de défense des animaux que la justice a commencé à s'intéresser à cette famille. Par ordonnance, un juge de la liberté et de la détention de Vesoul a autorisé l'intervention des services vétérinaires de la préfecture et des membres de la Fondation 30 Millions d'Amis.

La police en appui

Ce mercredi matin, trois policiers accompagnés de deux représentants des services vétérinaires de la Préfecture et quatre membres de la Fondation 30 Millions d'Amis sont intervenus à Héricourt rue Léon Blum pour récupérer les animaux maltraités." Je rentrais chez moi et j'ai vu la police et un camion ou on transporte habituellement des chevaux. Ils sont restés assez longtemps mais tout s'est passé dans le calme" raconte Nora qui habite un immeuble voisin.

Cinq chiens, un chat, deux tortues, trois poissons rouges et douze oiseaux ont été retirés de l'appartement et du garage d'une habitante d'Héricourt d'une cinquantaine d'années. C'est l'accumulation d'animaux et leurs conditions de vie qui ont choqué les autorités.

Des chiens enfermés dans des cages à lapin

" On a trouvé des chiens enfermés dans des caisses de transport pour chat, d'autres recroquevillés dans des cages à lapin. Deux tortues et une douzaine d'oiseaux ou encore 27 chats entassés dans un abris de jardin d'à peine 5 m2, le sol jonchés d'excréments" relate Arnaud Lhomme, responsable des enquêtes à la Fondation 30 Millions d'Amis.

Les animaux transportés par camion ont été placés dans des refuges appartenant à la Fondation 30 Millions d'Amis. Ils vont à présent être pris en charge et soigné par les services vétérinaires.

" Ils vont subir des examens pour voir ce qu'il en est. On a un vieux chien qui a une grosse tumeur en espérant qu'il n'en souffre pas. Il y a aussi tout un aspect psychologique : il faut redonner confiance à l'animal. Le sortir, lui montrer que l'homme sait aussi le promener, l'aimer, lui donner des soins et pas seulement l'enfermer" ajoute Arnaud Lhomme.

Des poursuites pénales à l'encontre des propriétaires ?

Si les mauvais traitements sont avérés, si les chiens et autres chats notamment ont été mal nourris, les deux propriétaires, la mère et la fille, risquent des poursuites pénales : jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.

En attendant, les animaux leur ont été retirés pour une durée de trois mois.