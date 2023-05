Maltraitance sur des chevaux au haras de Bernesq dans le Calvados : des amendes requises

Repris en 1981 par la famille Benillouche, le haras de Bernesq, situé dans le Bessin entre Isigny-sur-mer et Bayeux, a longtemps joui d'une excellente réputation. Mais en février 2018, l'association de défense animale Stéphane Lamart est alertée de mauvais traitements. Elle signale les faits à la justice qui diligente une inspection des services vétérinaires . Le propriétaire à l'époque nie farouchement les faits, s'estimant victime d'un ancien salarié.

Cinq après les faits, quand le dossier arrive enfin ce mardi devant le tribunal correctionnel de Caen, Franck Benillouche n'est pas là pour s'expliquer. Son avocat étant absent lui aussi, il est jugé par défaut.

Les faits exposés sont accablants. 157 chevaux sont présents lors de l'inspection le 14 février 2018 dans le haras et les services vétérinaires constatent de sérieux problèmes d'hygiène. "La plupart des boxs sont sales, les râteliers vides, relate la présidente du tribunal. Les sacs d'aliments sont stockés à même le sol, on y voit des rongeurs. Les ballots de paille se trouvent dans des bâtiments ouverts à tous vents, recouverts d'excréments d'oiseaux. L'eau des abreuvoirs est sale, recouverte d'une pellicule verte".

Le vétérinaire examine l'ensemble des chevaux et constate que pour la plupart, ils sont sous alimentés. "Certains dans un état de grande maigreur sont en danger". Seuls les chevaux qui sont entraînés pour les courses sont en bonne santé. "Pour tous les autres, la distribution de fourrage est trop faible". Les soins apportés aux animaux semblent eux aussi trop déficients. "Un cheval est blessé à la patte, et son pied malade trempe dans ses excréments".

Les salariés présents indiquent qu'ils ne sont pas assez nombreux pour s'occuper des chevaux et qu'ils n'ont pas le temps de curer régulièrement les boxs. Ils estiment que les problèmes ont commencé quand Franck Benillouche a pris la suite de son père. "Il a fallu réduire la quantité de nourriture". Aucun d'entre eux ne peut donner aux enquêteurs le nom du vétérinaire qui est censé s'occuper des animaux. Une jeune apprentie indique de son côté que "des chevaux morts ont été enterrés sur place, sans prévenir l'équarrisseur". Des allégations qui n'ont pas pu être confirmées. Il est également reproché à l'ancien propriétaire de ne pas avoir tenu à jour les registres d'élevage.

Le haras, qui était en redressement judiciaire depuis juin 2017, a été liquidé et vendu en 2019. Depuis, il accueille une cinquantaine d'équidés. "Un nombre bien moins important qu'à l'époque où il y en avait plus de 150" relève la présidente du tribunal.

Le procureur de son côté constate qu'il y avait des différences de traitement entre les animaux. "Il faisait un choix entre les chevaux entraînés pour les courses et les autres. On ne peut donc pas considérer qu'il s'agit de négligences ponctuelles". Il n'y a pour lui aucune difficulté à entrer en voie de condamnation. Il requiert des amendes avec sursis : 1000 euros pour les mauvais traitements et 500 pour la non tenue des registres. Il réclame également l'interdiction d'exercer une activité en lien avec les faits pendant cinq ans et l'interdiction définitive de détenir des chevaux.

Le tribunal rendra sa décision le 9 mai prochain.