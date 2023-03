Maltraitances animales : un chat victime de sévices jeté d'un balcon à La Rochelle

L'histoire sordide a été publiée ce mercredi sur les réseaux sociaux de la police nationale de La Rochelle. Le 19 mars dernier, les policiers rochelais sont intervenus suite à la découverte d’un chat blessé dans la rue. L’animal présentait des blessures occasionnées par une chute de grande hauteur. Le chat avait aussi le crâne rasé, les moustaches coupées et les griffes arrachées. Il a été soigné chez un vétérinaire avant d'être confié à la Société Protectrice des Animaux.

Il s'appelait Lucifer ou Adolf

Une enquête de police a rapidement permis d’identifier son propriétaire. Souffrant de troubles psychologiques légers mais pénalement responsable, il a été convoqué et entendu au commissariat. Il a confié "ne plus arriver à le gérer, et être quotidiennement griffé et mordu" par celui qu’il appelait Lucifer ou Adolf. L'auteur des maltraitances reconnait également avoir "voulu s’en débarrasser et l'avoir jeté volontairement par dessus son balcon situé au 2ème étage, après l’avoir mutilé." Il fait l’objet d’une convocation en justice le 13 novembre prochain.