"Maman, je me tue en prison" : au tribunal de Belfort, un prévenu sorti de la salle par les policiers

Regard droit, cheveux plaqués sur le côté, un Belfortain de 25 ans s'est présenté ce mercredi au tribunal judiciaire pour répondre de ses actes. Il était accusé notamment d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure de moins de 15 ans et de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique.

Garde à vue levée pour motif médical

Le 8 mars dernier, les policiers reçoivent un appel concernant une jeune fugueuse de 14 ans : elle serait chez le prévenu. Des agents se rendent alors à son domicile, et n'obtiennent pas de réponse après avoir frappé. Lorsqu'ils ouvrent, le jeune homme est nu, le sexe en érection, et a visiblement consommé de la drogue.

Il tente alors de refermer la porte, mais coince les doigts d'un agent. "C'est le seul policier avec des doigts en titane" ironise Randall Schwerdorffer, son avocat, soulignant que l'agent n'a pas eu d'ITT.

Lors de sa garde à vue, le jeune homme reconnaît les faits d'outrage à agents. "Je vais te retrouver, je sais où tu habites, je sais que tu as une fille" a-t-il lancé à un des policiers. Il explique avoir tenté de se pendre avec une manche de sa veste lors de cette garde à vue, qui a été levée pour motif médical.

"Je peux pas écouter de la mythomanie comme ça"

Concernant la jeune fille de 14 ans qui se trouve chez lui, et qui a indiqué aux policiers avoir eu une relation sexuelle consentie avec lui : "je ne la connaissais pas, et jamais je ne la toucherai" se défend le prévenu, expliquant qu'il entretien une relation avec un brigadier en chef.

Lorsque la partie civile indique qu'ils avaient échangé des sms auparavant, le jeune homme s'énerve, crie, enlève son masque : "Je peux pas écouter de la mythomanie comme ça !". Les policiers doivent le sortir de la salle. Il crie à l'attention de sa mère, assises sur un des bancs du public "Maman, je me tue en prison !" Il n'assiste pas à la suite de l'audience.

Toute la tâche du tribunal est ensuite de savoir s'il avait conscience qu'il avait affaire à une mineur de moins de 14 ans.

Le tribunal qui décide de relaxer le prévenu pour les chefs d'accusation d'atteinte sexuelle, de provocation à l'usage de stupéfiants et de violences volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. A cette annonce, le jeune homme pleure, regarde sa mère.

Il écope de plusieurs amendes à l'encontre de la mineure et et de son représentant légal, ainsi que d'un policier. Pour usage de stupéfiant, il devra aussi s'acquitter de 135 euros d'amende et de 120 jours-amendes de cinq euros.

"Vive la justice, vive la France, et je vous remercie" dit-il avant de quitter la salle.