Mamoud Diallo, le sans-papier qui a sauvé plusieurs personnes souhaite être naturalisé français et intégrer l'armée

Mamoud Diallo a un rêve : être naturalisé français et intégrer l'armée. Pour cela, il devra d'abord passer devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui décide d'accepter ou de débouter sa demande d'asile. Si la réponse est négative, d'autres solutions sont envisageables.

Autrans, France

Quel sera l'avenir en France de Mamoud Diallo, le sans-papier qui a sauvé des vies à Autrans ?

Mardi dernier, France Bleu Isère vous révélait l'histoire de Mamoud Diallo, ce jeune sans-papier qui a sauvé la vie d'une de ses collègues agressée à l'arme blanche à Autrans, et mis plusieurs personnes à l'abri en risquant sa vie. Depuis, le gendarme en charge de l'affaire a écrit au préfet, et le préfet lui-même a déclaré qu'il écrirait à l'OFPRA (l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) en la faveur du jeune sans-papier.

Un titre de séjour ou une naturalisation française est possible

Mamoud Diallo est demandeur d'asile. Le 19 février, il a rendez-vous à l'OFPRA, qui décidera d'accepter ou de débouter sa demande d'asile. Mais même si la réponse est négative, il peut encore espérer obtenir un titre de séjour, voire la naturalisation française explique Claude Coutaz, avocat grenoblois spécialisé le droit des étrangers : "Si on n'obtient pas l'asile, on peut encore obtenir un titre de séjour pour d’autres raisons, et notamment des motifs exceptionnels tel qu'un service rendu à la Nation ou une attitude exemplaire. Ce qu'il a fait peut donc jouer au stade de la préfecture ou du ministre de l'Intérieur pour lui délivrer un titre de séjour ou lui donner la nationalité française, au regard de l'exemplarité de son comportement."

Mamoud Diallo rêve d'intégrer l'armée française

Cette deuxième option semble être la plus probable, car l'OPFRA regarde la situation des demandeurs d'asile dans leur pays d'origine, et le risque qu'ils encourent si ils retournent. Mamoud Diallo, originaire de Guinée Conakry, n'est donc pas prioritaire (contrairement à une personne originaire de Syrie par exemple). Pour lui, obtenir la nationalité française est un rêve, et il a une idée bien précise en tête : "Mon rêve est d'intégrer l'armée française. Je regarde tout le temps sur Youtube les militaires en formation. À Autrans, je les vois passer, et je sais que c'est ce que je veux faire. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, ça s'est imposé à moi naturellement."