Manche : après l'incendie à l'école, les élèves de Pierreville feront leur rentrée dans des salles communales

C'est une salle d'activité jouxtant les classes de l'école qui a totalement été ravagé par les flammes hier jeudi vers 16H45. Un choc pour la petite commune de Pierreville, près des Pieux. L'école accueille les 65 enfants du RPI Pierreville/Saint-Germain-le-Gaillard/Le Rozel qui jusqu'à ce vendredi matin ne savaient pas encore si la rentrée pourrait avoir lieu mardi. Mais une solution a été trouvée : "la salle communale a été aménagée pour deux classes avec séparation physique et la salle du conseil municipal a été aménagée pour une classe. Rien ne change pour la restauration scolaire. Tout va se faire presque normalement". Les équipes de désinfection elles vont intervenir dès la semaine prochaine pour une semaine, elles vont nettoyer et enlever les odeurs de plastiques fondus. "On devrait récupérer l'école d'ici une quinzaine de jours le temps d'isoler l'électricité et qu'EDF se déplace. Il était inconcevable après la COVID que les élèves ne fassent pas leur rentrée." ajoute le maire de Pierreville Thierry Lemonnier.

Des couloirs noirs de suie et inondés lors de l'intervention des pompiers © Radio France - Katia Lautrou

Des salles de classe inutilisables pour le moment © Radio France - Katia Lautrou

Il va falloir isoler l'électricité © Radio France - Katia Lautrou

Des dégâts très importants

Ce sont les fumées qui ont vraiment endommagées les salles de classe. Et puis il y a eu l'intervention des pompiers et l'eau déversée pour éteindre le feu. Résultat : des murs et des couloirs noirs de suie et inondés. l'odeur de brûlé est aussi persistante et rend l'école inutilisable en l'état pour le moment. Une enquête est en cours pour tenter de déterminer les causes de cet incendie. Des experts se sont rendus sur place ce vendredi matin pour évaluer les dégâts et prendre des photos. Ce qui fait dire à Valérie l'une des institutrices : "c'est un choc, déjà on avait le COVID et là on rajoute pour la rentrée une difficulté et un stress supplémentaire et puis bon on ne sait pas trop comment on va s'organiser encore donc c'est assez perturbant"