Manche : cambriolage dans un magasin de vélos, 60 000 euros de préjudice

Cherbourg-en-Cotentin, France

Le vol a eu lieu hier soir vers 23H30. Les cambrioleurs ont sectionné le grillage et brisé la porte d'entrée du magasin : "la Passion du 2 roues" à Brix. L'alarme s'est déclenché tout à fait normalement mais cela n'a pas suffit à faire fuir les voleurs qui auront le temps de faire main basse sur 9 très beaux vélos de course de la marque "Look". Un préjudice de plus de 60 000 euros en tout.

C'est le service de sécurité qui va alerter le patron du magasin spécialisé et la gendarmerie. Trop tard, les voleurs sont déjà repartis. Aujourd'hui le patron est dépité. C'est la 2e fois en 4 ans que son magasin se fait cambrioler. En 2014 déjà il y en avait eu pour plus de 90 000 euros de préjudice. Et même si entre temps il a renforcé la sécurité du site il admet que rien ne dissuade malheureusement les cambrioleurs. Il a porté plainte. Une enquête est en cours et le parquet de Cherbourg indique que des investigations aussi.

Le magasin de Brix lui a rouvert dès aujourd'hui et le restera pendant les fêtes.