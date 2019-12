Manche : Danièle, maman de soldat est pour le maintien des troupes françaises au Mali "pour notre sécurité"

La France doit-elle rester au Mali ? Alors qu'hier Emmanuel Macron a rendu hommage aux 13 soldats morts la semaine dernière. Ce mardi matin se pose la question du maintien ou non des troupes françaises là bas. Témoignage d'une manchoise dont la fille est dans l'armée.

Les photos et noms des 13 soldats morts au Mali étaient affichés dans la cour de l'Hôtel Groslot, à Orléans

Valognes, France

"Je ne peux pas dire son nom mais je suis fière d'elle", Danièle de Valognes a sa fille qui est militaire depuis l'âge de ses 18 ans. Elle s'est engagée à la sortie de son BAC et elle est aujourd'hui officier dans la marine. Elle couvre des zones de conflits à travers le monde et en ce moment elle passe 4 mois en Irak. Et alors que certains politiques ou observateurs se demandent si aujourd'hui la France doit encore rester au Mali, pour Danièle c'est clair : "malgré les risques les troupes françaises ne doivent pas partir".