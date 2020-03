Manche : enquête épidémiologique à Sartilly après deux cas de coronavirus

A Sartilly dans la baie du Mont-Saint-Michel, l'agence régionale de santé recherche toutes les personnes qui ont eu des contacts rapprochés avec un père et sa fille de 6 ans contaminés au coronavirus. Sortis de l'hôpital, ils sont confinés chez eux. L'école primaire Alain Fournier où est scolarisée la fillette est fermée jusqu'à nouvel ordre, le maire de Sartilly Gaëtan Lambert : " les enseignants préparent les cours et les élèves et les parents pourront se connecter à distance ou retirer les cours à la mairie. L'ambiance est plutôt à l'inquiétude malgré tout on a réussi à répondre à toutes les questions des parents comme la transmission du virus, à quelle vitesse, quelle méthode, le contact...On leur a expliqué les bons gestes à avoir. Ce virus ne se transmet pas dans l'air, il ne peut se transmettre que entre deux personnes à moins d'un mètre si une des deux elle a des symptômes." Pour l'instant pas de mesures de confinement du reste de la population mais "des personnes ont fait des diagnostiques et on devrait avoir des résultats dans la journée. J'espère que les mesures prises vont limiter la propagation du virus. On fermé la maison de retraite aux visites, les personnes âgées sont les plus fragiles.". Il n'est pas prévu d'annuler des rencontres sportives pour le moment. Quant aux élections "pas de mesures prises pour le moment mais si le virus se propage il faudra étudier la situation mais pour l'instant les élections auront bien lieu le 15 mars pour le premier tour."

La 3e personnes contaminée dans la Manche : une femme de Bricquebec-en-Cotentin est toujours hospitalisé à Saint-Lô mais son état de santé n'inspire là pas non plus d'inquiétudes.

Pour toute question sur le coronavirus un numéro vert fonctionne 24h/24 : 0 800 130 000