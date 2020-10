Des belles-mères ou des enfants oubliés sur une aire d'autoroute, c'est du déjà vu. Mais le conducteur qui perd sa remorque et son bateau sans s'en rendre compte, c'est inédit. Ca s'est passé lundi soir, à hauteur d'Avranches.

Manche : il perd son bateau sur la quatre voies, et poursuit sa route

Par chance, le bateau et la remorque ont fini leur route sur la bande d'arrêt d'urgence!

Ce sont des usagers qui ont donné l'alerte. Il est 18H30, il pleut, il fait nuit, et une remorque chargée d'un bateau de plaisance semble comme stationnée sur la bande d'arrêt d'urgence de la nationale 175 à hauteur d'Avranches. Il y a du monde sur la 2x2 voies en direction de la Bretagne, et cet attelage représente un vrai danger.

Arrivé dans les Côtes d'Armor, le propriétaire ignorait où il avait pu perdre son attelage

Rapidement sur place, les gendarmes de l'escadron de sécurité routière de la Manche procède au signalement de l'obstacle et aux démarches nécessaires pour engager l'évacuation du véhicule. Dans le même temps, ils se mettent à la recherche du propriétaire. La plaque d'immatriculation de la remorque leur permet de remonter jusqu'à un habitant des Côtes d'Armor. Ce dernier a regagné son domicile et lorsqu'il reçoit le coup de téléphone des gendarmes de la Manche, il avoue s'être rendu compte de la perte de sa remorque à retardement et ignorer à quel endroit cela a pu se produire.

Un bateau perdu 10 minutes seulement après son achat

Le propriétaire venait en fait d'acheter son bateau quelques minutes seulement avant de s'engager sur la nationale 175. Pour ce défaut d'attelage, il sera sanctionné d'une contravention et devra s'acquitter des frais d'évacuation du bateau. Les gendarmes de la Manche rappellent l'importance qu'il y a à contrôler la bonne attache de tout attelage avant de prendre la route.