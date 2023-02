Manche Iles Express victime d'une usurpation d'identité pour escroquer des données bancaires

Une fausse page Facebook intitulée "Manche Iles Express" a été créée sur le réseaux social dans le but d'arnaquer les utilisateurs. La compagnie maritime alerte les potentielles victimes sur les réseaux après des signalements d'utilisateurs. Jeudi 23 février, elle avait lancé un jeu concours à l'occasion de la reprise des traversées vers les îles anglo-normandes, certains en ont profité pour monter une arnaque.

ⓘ Publicité

Les données bancaires visées

"J'ai cliqué dessus et quand j'ai vu qu'il fallait donner son numéro de carte bancaire, j'ai tout stoppé," écrit sur Facebook un internaute, "pareil pour moi, j'ai fait machine arrière à la demande de carte bancaire," commente un autre. L'arnaque consiste à faire croire aux utilisateurs qu'ils ont gagné le jeu concours et leur demande des informations personnelles et bancaires. "Ne cliquez pas sur le lien," avertit donc Manche Iles Express, "ne donnez surtout pas vos coordonnées bancaires ou toutes informations personnelles."

La compagnie invite les internautes à signaler au réseaux social la page frauduleuse et indique faire le "nécessaire" de son côté.