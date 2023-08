Manche : interpellé deux fois en deux jours pour conduite en état d'ivresse

Dimanche dernier, le 20 août, à Théville dans le Cotentin un homme avait perdu le contrôle de son véhicule sans faire de blessé. Il conduisait avec 2,63 grammes d'alcool dans le sang. Son permis avait été suspendu. Il était alors convoqué le mardi 22 août en matinée à la brigade de St-Vaast La Hougue. Et dans l'après-midi il est retrouvé sur la D26 entre Le Vast et Quettehou circulant à bord d'un véhicule. Véhicule volé à Quettehou quelques heures plus tôt vers 13H30.

L'homme sans permis de conduire est une nouvelle fois alcoolisé : 1,44 grammes d'alcool dans le sang. Placé en garde à vue à Valognes il sera bientôt convoqué devant le tribunal de Cherbourg.

Sur sa page Facebook la gendarmerie de la Manche a commenté : "Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, visiblement tout le monde ne le comprend pas ! "