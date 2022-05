Manche : Le conducteur de la voiture ayant foncé sur les piétons à Baudre, arrêté.

Un homme de 33 ans a été arrêté dimanche 22 mai. Il est identifié comme étant le conducteur de la voiture qui a foncé sur les piétons et blessé trois personnes sur le parking du Milton Club, à Baudre, près de Saint-Lô.

On en sait un peu plus sur l'enquête concernant l'automobiliste qui a roulé sur des piétons, sur le parking de la boite de nuit "Milton Club", entre samedi 21 et dimanche 22 mai.

C'est un homme de 33 ans, qui a été arrêté. En garde à vue depuis dimanche après-midi, il a été identifié comme étant l'auteur des faits.

Il est actuellement interrogé sur des faits "de violence avec arme" et sur des "menaces de mort". Au total, trois personnes ont été blessées dans l'agression. Une femme de 20 ans, blessée à la jambe et deux hommes de 30 et 35 ans.