Manche : le nombre de sauvetages en mer en forte hausse

Manche, France

Sur l'ensemble de la façade Manche - Mer du Nord, la préfecture maritime a mené 1.456 opérations l'an dernier (+12%). La zone de la Manche concentre l'essentielle de l'activité avec aussi le plus grand nombre de décès en 2018.

Le lieutenant de vaisseau Ingrid Parrot, responsable communication de la Préfecture Maritime, détaille ce bilan.

Le nombre d’opérations de sauvetage a fortement augmenté dans la zone de la Manche en 2018 (936 contre 851 en 2017). Comment l’expliquez-vous ?

On a eu une météo extrêmement clémente notamment cet été avec des gens qui vont plus à la mer, plus à la plage et qui font plus de loisirs nautiques.

La zone Manche : la plus meurtrière

Avec parfois un manque de vigilance ?

Oui, on a toujours des gens qui ne respectent pas les consignes, qui n’ont pas le matériel approprié, qui n’ont pas les gilets de sauvetage. Ça participe à la recrudescence des accidents en mer. Ça cause aussi des décès. Sur la zone Jobourg (« zone Manche », qui va du Mont-Saint-Michel à Antifer), nous avons eu l’an dernier 17 décès. C’est clairement la zone la plus touchée par les décès.

Deux accidents évités chaque mois

Le danger vient aussi des risques de collision entre bateaux dans la Manche ?

Nous avons chaque mois 2 accidents évités. Nous avons eu en 2018 une collision importante entre le cargo Britanica Hav et le chalutier Deborah. C’était assez exceptionnel, le bateau s’était retourné. Ce qu’on constate, c’est que l’accidentologie en mer est gérée, notamment grâce au Cross Jobourg, ce qui permet d’éviter les accidents.

Autre mission de la Préfecture Maritime, la lutte contre les traversées clandestines vers l’Angleterre. Est-ce qu’en 2018, vous avez noté des tentatives depuis le Cotentin ?

L’an dernier, on s’est surtout focalisé sur les traversées au niveau de Boulogne et Calais. Sur ce qu’on a pu constater, il n’y a plus de traversées à partir de la Manche, de Cherbourg ou Barneville-Carteret.

Disparition d'Emiliano Sala : " C'est un dossier complètement britannique"

Après la découverte de débris d'avion sur des plages manchoises ce mercredi, Ingrind Parrot rappelle que la Préfecture maritime n'a pas de rôle majeur dans les recherches :