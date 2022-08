Manche : les forces de l'ordre à la recherche de rodéos urbains

six mis en cause, dont un mineur, ont été entendus. Une motocyclette et trois cyclomoteurs ont été saisis dans l'attente de la décision judiciaire.

Gérald Darmanin met la pression sur les forces de l'ordre. Avec ces 3 contrôles par jour par commissariat, le ministre de l'Intérieur renoue avec la politique du chiffre. Dans son viseur : les rodéos urbains. Mais dans la Manche les gendarmes et policiers ont bien du mal à appliquer la consigne.

Selon la loi cette un rodéo urbain consiste à réaliser des acrobaties avec un quad ou une moto de grosse cylindrée au mépris du code de la route. Et ça dans la Manche c'est quasiment du jamais vu. Les forces de l'ordre parlent plutôt de rassemblements bruyants de temps en temps comme cela a été le cas dimanche dernier sur Bricquebec où 32 jeunes majeurs et mineurs se sont retrouvés en plein après-midi avec une petite moto et 3 mobylette pour rouler sur la roue arrière de leur engin. Coïncidence ou provocation ? C'est vrai que le contexte pose question. En tout cas contrôlés, les individus n'ont opposé aucun résistance. Une procédure judiciaire est ouverte mais pour l'instant le Parquet n'a pas donné suite. Ce qui n'étonne pas vraiment des gendarmes pour qui on est loin très loin du rodéo urbain du 93.

Quand aux policiers, à Saint Lo, ils ont aussi contrôlés des deux roues ces derniers jours. Une fois de plus c'est la consigne et la pression est forte. 3 fois par jour dans chaque commissariat de France. Ce qui mobilise, dans la Manche, les forces de l'ordre non pas à chasser mais à chercher désespérément des rodéos urbains.