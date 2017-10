Manche : où en est le projet de futur maison d'arrêt départementale ?

Sous le quinquennat Hollande, c'est Cherbourg qui avait été choisi au détriment de Saint-Lô alors que 5 ans auparavant sous l'ère Sarkozy c'était Saint-Lô qui était pressentie. Aujourd'hui avec les années Macron on est en droit de se poser la question : décision politique ou pas ?

Cherbourg toujours ou Saint-Lô qui ressort du chapeau ? Hier des élus du Cotentin, de toutes sensibilités, étaient réunis pour faire un point sur le projet de futur maison d'arrêt départementale (Benoît Arrivé, maire PS de Cherbourg-en-Cotentin, Jean-Louis Valentin, président de la communauté d'agglomération du Cotentin, Jean-Michel Houllegatte, sénateur de la Manche, Sonia Krimi, députée LREM de la Manche). Dans moins de 6 mois une décision définitive sera rendue. Et alors que la loi de finances sera examinée à partir de mardi prochain, les élus du Cotentin, qui se défendent de mettre la pression tiennent à rappeler que Cherbourg avait été choisi en février dernier et qu'il faut continuer dans ce sens. A la clé : l'emploi, un service public et le maintient d'un pôle judiciaire fort. Selon ces élus Cherbourg à tout les atouts : terrain, forces de l'ordre, transports, offre de soins et réinsertion.

Sonia Krimi député LREM de la Manche a rencontré le chef de cabinet de la ministre de la justice le 11 octobre dernier avec la direction de l'administration pénitentiaire et elle se dit confiante "ils m'ont assuré que l'on ne revenait pas sur une décision, que des analyses techniques sont en cours et que la solidarité des élus était très importante"

Pour rappel, la prison serait situé sur un terrain derrière la zone d'activités de Bénécère sur les hauteurs de la commune déléguée d'Equeudreville. On parle d'une prison de 200 places et d'une centaine d'emplois directs.