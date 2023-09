Manche : Plusieurs stations des Sauveteurs en Mer vandalisées

Entre la nuit de dimanche à lundi, et la nuit de lundi à mardi, trois stations des Sauveteurs en Mer (SNSM) ont été vandalisées dans le Manche. La station de Genêts d'abord, où dans la nuit du 24 au 25 septembre, le semi-rigide et le 4X4 ont été retrouvés enlisés sur la plage. Puis les stations de Jullouville et Hauteville-sur-Mer, dans la nuit du 25 au 26 septembre, ont été victimes de faits similaires.

La SNSM dit regretter cette situation "qui rend les stations non opérationnelles en cas d’alerte". Elle rappelle aussi que ses sauveteurs sont bénévoles, et que le financement des stations repose en majorité sur les dons. Une enquête est en cours après le dépôt de trois plaintes. Pour le président de la SNSM dans la Manche, Jean-Marie Choisy, "les auteurs des faits avaient l'intention de mettre les bateaux à l'eau pour partir avec". Il appelle les responsables de chaque station à faire preuve de prudence dans les prochains jours.