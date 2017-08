Manche : Préfecture et justice mettent en garde contre les divagations d'animaux sur les routes

Le nombre d'accidents liées à la présence d'animaux en divagation sur les routes de la Manche est en augmentation cet été. Dans un courrier commun, le Préfet de la Manche et les représentants des parquets des tribunaux de Cherbourg et Coutances mettent en garde les propriétaires d'animaux.

De trop nombreux accidents impliquant des chevaux divaguant sur des axes de circulation sont intervenus sur les routes de la Manche ces dernières semaines. Le 14 juillet, deux collisions se sont produites en pleine nuit à quelques kilomètres de distance sur la Nationale 13. Dans les deux cas, les automobilistes n'ont pu éviter des chevaux en divagation et ont été sérieusement blessés. Plus dramatique encore, le 14 août, un jeune homme a trouvé la mort dans la collision de sa voiture avec des chevaux à Picauville. Il avait 24 ans.

Si ces drames doivent inciter les automobilistes à la prudence, les autorités précisent dans leur courrier, "qu'ils doivent également conduire les propriétaires ou gardiens d'animaux à la plus grande vigilance et à avoir conscience des responsabilités qui sont les leurs lorsque les animaux qui leur sont confiés causent des dommages à autrui."

Et il est vrai qu'en cas de collision, la personne ayant la charge des animaux peut être condamnée à indemniser les victimes et peut en outre faire l'objet de poursuites pénales. Des enquêtes sont actuellement en cours sous la direction du parquet de Cherbourg pour déterminer les circonstances des accidents intervenus, et selon les conclusions des investigations, des poursuites pour blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire pourraient être engagées.

Pour éviter tout nouveau drame, Le Préfet de la Manche et les procureurs du département incitent les détenteurs d'animaux, notamment de chevaux, à s'assurer des conditions dans lesquels ils sont gardés.