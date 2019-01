Manche : quand le métal vaut de l'or !

Manche, France

Il y a quelques semaines c'est tout un réseau qui s'est retrouvé devant le tribunal de Coutances : le gang des métaux. 6 personnes condamnées pour 26 cambriolages dans la région entre 2010 et 2011. Dans la Manche ils avaient dérobé pour plus de 50 000 euros dans une entreprise de tôlerie à Coudeville-sur-Mer, près de Granville : 5 tonnes d'inox et d'aluminium et une tonne de cuivre. Le cuivre un métal qui rapporte selon Stéphane Ferreira responsable de l'entreprise Suez Grand Ouest Métaux à Isigny-le-Buat "des cables en cuivre à la SNCF ou dans des entreprises d'électricité sont visés. Cela peut-être n'importe qui. Il y a même des personnes qui vont chercher des métaux au fond des déchetteries" . En février dernier ce sont des pots catalytiques qui avaient été volé dans les rues de Villedieu-les-Poëles. Ils contiennent c'est vrai des métaux précieux comme du palladium, du Rhodium, de l'or, et même du platine, dont le cours atteint les 30 000 euros du kilo. Mais depuis quelques années il faut le dire le phénomène est stable. Les entreprises se sont équipées de caméras de vidéosurveillance et de système de sécurité et puis il existe aussi une convention de coopération depuis 8 ans avec la gendarmerie de la Manche pour faire face à ces vols.