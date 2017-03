Manche : Quels moyens supplémentaires pour les forces de l'ordre du département?

Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux était en visite à Limoges ce mercredi, au sein du Service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure. L'occasion pour lui de parler des moyens alloués aux forces de l'ordre.

C'était en octobre dernier. Le 26. Le gouvernement présentait le Plan pour la sécurité publique. Une série de mesures visant à mieux protéger et équiper les policiers et gendarmes engagés dans des missions toujours plus périlleuses face au grand-banditisme et au terrorisme. Ce plan prévoyait la livraison rapide de différents matériels.

Livraison des équipements accélérée

Un peu plus de quatre mois plus tard, le ministre de l'Intérieur a profité d'une visite au sein du Service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure à Limoges pour faire le point sur le calendrier de livraison de ces équipements. Les premiers ont été livrés dès la fin décembre en Seine-Saint-Denis. L'ensemble des matériels devrait arriver dans les commissariats et les gendarmeries d'ici la fin du mois d'avril.

Nouvelle génération de gilets pare-balles dans la Manche

Dans la région, les gendarmes vont ainsi pouvoir bénéficier de quelque 164 casques balistiques et d'autant de gilets porte-plaques. Ces derniers offrent une protection contre les balles supérieure à celle des gilets classiques dont sont dotés chaque gendarmes et policiers. Les policiers manchois, justement, sont aussi destinataires de gilets porte-plaques : 69 au total dans le département. Ils doivent aussi se voir remettre 23 boucliers balistiques souples ainsi que 4 véhicules de patrouille renforcés.