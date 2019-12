Manche : rétrospective faits divers année 2019

On poursuit notre tour d'horizon des faits marquants de l'année qui s'achève, ce matin on s'intéresse aux faits divers.

Manche, France

On revient ce matin sur le crash de l'avion d'Emiliano Sala le 21 janvier au dessus de Guernesey, sur le drame des Provinces à Cherbourg où deux enfants ont été tués par leur père qui s'est suicidé, sur la reconstitution du meurtre de Tourlaville et sur le terrible drame au large d'Agon-Coutainville où là encore 3 enfants de 7, 9 et 13 ans ont trouvé la mort.