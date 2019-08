Manche : suivi à la trace par un..pot de fleurs, ils reconnaissent des vols dans le cimetière !

Lucerne-d'Outremer, France

Jusqu'ici cette histoire n'avait pas dépassé les frontières du petit bourg de La Lucerne d'Outremer dans le sud du département. Elle remonte au mois de mai dernier, le temps des fleurs et le temps des vols aussi au cimetière de La Lucerne d'outremer. Excédé un couple victime, décide de cacher dans le double fond d'un magnifique pot d'hortensia une balise GPS. Un traceur qui leur indiquera par un coup de téléphone si la plante bouge d'un cm. Bingo 4 jours plus tard, le portable sonne vers 22H, le couple part au quart de tour et suit le GPS jusque devant le domicile de deux habitants bien connu de la commune pour...leur magnifique jardin ! Les voleurs reconnaissent très vite les faits. C'est madame qui en rentrant du travail s'était arrêté au cimetière. Après enquête de la gendarmerie le couple a été condamné dernièrement à un rappel à la loi.

Gérard Dieudonné le maire de La Lucerne d'Outremer Copier

Un soulagement pour les habitants de ce bourg de 800 habitants

Cela durait depuis plusieurs années et à La Lucerne d'Outremer, la suspicion s'installait...Plusieurs plaintes avaient été déposées en un peu plus d'un an alors c'est aujourd'hui un soulagement pour les habitants parce que si cette histoire peut prêter à sourire, derrière il y avait aussi beaucoup de tristesse. Après un deuil voir une tombe privée de ses fleurs parfois le jour même de l'enterrement est toujours très mal vécu par les proches. Chaque année de nombreux vols sont constatés dans les cimetières et il est souvent difficile voir impossible de trouver le ou les voleurs. A La Lucerne D'outremer en tout cas depuis cette histoire les vols ont cessé, la balise GPS elle continue son petit travail de surveillance, elle est régulièrement cachée dans les plantes du cimetières.