Manche : un ancien moniteur de voile comparait pour agressions sexuelles

Les faits se sont déroulés entre 2016 et 2019, à l'époque ce père de deux enfants est moniteur de voile dans un club de la côte est du Cotentin. Et c'est une de ses aides-monitrices qui un jour raconte à sa mère les agressions. Ce jour d'août 2019 il lui caresse les cuisses, lui touche la poitrine, ses parties intimes et l'embrasse dans le cou. Il reconnaitra les faits. Tétanisée elle ne bougera pas. Le cerveau reptilien dira son avocate, en état de sidération, seules les fonctions vitales sont irriguées, impossible de réagir. Et puis ce moniteur elle le connait après tout, c'est son responsable, il est sympa, tout le monde l'aime bien et elle se dit peut-être qu'elle est parano. Quand il s'agit de prendre le zodiac au club de voile c'est elle qu'il choisit le plus souvent, il obtient aussi son numéro de téléphone. Il dira : "elle m'aguichait par ses gestes et ses postures, elle cherchait…." "Vous aviez 43 ans à l'époque elle a à peine 15 monsieur " interpelle alors la présidente "mais pour moi c'était un rapprochement physique commun"... silence…"j'ai été trop loin, je m'excuse". Puis il lève la tête : "Je voudrais maintenant laisser mon avocate s'exprimer à ma place" Il ne répond plus aux questions comme si c'était inavouable. La jeune fille elle vit aujourd'hui dans la peur des autres, depuis ce jour de l'été 2019 où un banal stage de voile a balayé ses 15 ans.

Un homme qui se défend en se disant "tactile"

"Être tactile n'est pas répréhensible" debout son avocate tente de convaincre le tribunal. Mains sur la cuisse, mains dans le dos, mains sur les fesses... tactile...répète le prévenu. L'homme veste en cuir, petite barbe et cheveux longs s'exprime clairement. La présidente le regarde : "votre entourage vous décrit comme un homme à femmes, très porté sur le sexe, aux mains baladeuses et aux gestes déplacés". "Non" rétorque-t-il "c'était amical"...tactile..."Et au club de voile quand vous dispensiez des formations sur le zodiac là encore vous en profitiez avec des jeunes filles, tactile toujours ?"demande la présidente. "Oui" répond le prévenu "je ne faisais que leur apprendre la sécurité en mer rien de plus". Rien de plus qu'une main insistante sur la cuisse, un baiser dans le cou, une caresse dans le dos. Les jeunes filles n'osent rien dire jusqu'à ce jour où l'une d'entre elle craque. Elle est là dans la salle quand son avocate se lève : "cet homme est un prédateur sexuel n'ayons pas peur des mots" "attention aux préjugés" répond la défense qui rappelle que "même si la parole des mineurs est importante il ne faut pas la prendre pour argent comptant". Sur le banc les jeunes filles se serrent les coudes, lui se recroqueville. A partir de là il ne dira plus un mot.

4 ans de prison ferme ont été requis dont 18 mois avec sursis (2 ans et demi ferme) + 4 ans de suivi et de soins+ interdiction d'entrer en contact avec les victimes + interdiction de travailler avec des mineurs pendant 10 ans.

La décision a été mise en délibéré au 20 juin