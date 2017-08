Manche : un garçon de 5 ans gravement blessé dans un accident de la route

Un violent accident de la route s'est produit en début de matinée sur la route reliant Granville à Villedieu-les-Poëles. 3 personnes ont été blessées dans ce choc frontal dont un garçon de 5 ans.

L'accident s'est déroulé sur la D 924, la route qui relie Granville à Villedieu, à hauteur de Saint-Planchers au lieu dit le Pont d'Aze. Les deux voitures se sont percutées de face : un choc très violent. Rapidement, une quinzaine de pompiers de la Manche a été dépêchée sur place en provenance de trois centres de secours. Etant donné la gravité des blessures dont souffre un petit garçon de 5 ans, ce dernier a été évacué par l'hélicoptère de la sécurité civile jusqu'au CHU de Caen. Son père et le conducteur du second véhicule plus légèrement blessés ont été évacués vers le centre hospitalier de Granville.