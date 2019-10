Manche : un homme armé d'un couteau menace de faire sauter une supérette à Saint-Hilaire-du-Harcouët

Un homme a menacé verbalement la gérante et l'hôtesse de caisse d'une supérette mardi vers 18H45 à Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Saint-Hilaire-du-Harcouët, France

C'est armé d'un couteau, qu'un homme a menacé de faire sauter une supérette mardi soir vers 18H45 à Saint-Hilaire-du-Harcouët dans le Sud-Manche. L'individu, un client ponctuel du magasin était agité et a rapidement menacé la gérante de la supérette de mort. Puis il a dit vouloir "faire sauter" le magasin. L'homme aurait répété ses propos à plusieurs reprises. Il portait un couteau à la ceinture mais n'a pas sorti son arme. La gérante lui a demandé de quitter les lieux. Une vingtaine de minutes plus tard des gendarmes sont venus l'interpeller, place de l'Eglise. Il a été placé en garde à vue. Selon le procureur de la République de Coutances, Cyril Lacombe : "l'homme tenait des propos très inquiétants et la situation a été prise très au sérieux" .

Une enquête est en cours et un psychiatre doit évaluer l'état de santé mentale de cet homme d'une quarantaine d'années qui serait déjà connu pour des faits de violence.