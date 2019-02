Manche : un homme condamné à deux ans de prison ferme, il avait agressé très violemment deux jeunes pour...un portable

Manche, France

Les faits se sont déroulés vendredi dernier, vers 17H30, en plein centre de Tourlaville. Deux frères de 27 ans promènent tranquillement leur chien quand ils se retrouvent plaqués sur un capot de voiture, couteau sous la gorge. L'agresseur, 25 ans, est sous l'emprise de cannabis, il leur demande leur argent et tente de leur voler leur téléphone portable. En état de choc, les victimes seront secourues par des riverains qui auront le courage de se déplacer et d'appeler la police.

Le prévenu lui dit ne plus se rappeler de rien : "pourquoi j'aurais fait ça , j'ai de l'argent, je suis au RSA et en plus j'ai déjà un smartphone". L'homme aux 11 condamnations sur son casier judiciaire, essentiellement pour vols et outrages, se balade toujours avec un couteau sur lui. Visiblement il ne comprend pas ce qu'il fait là : "J'ai pas fait un truc de fou non plus... ça arrive tous les jours à la télé ". Et alors que la procureure affirme que "c'est désespérant", le prévenu applaudit dans le box.

A l'énoncé du jugement : deux ans ferme, il criera : "2 ans ! _c'est ça la loi, _ça ça vous fait plaisir hein madame". Le prévenu qui en réalité part en prison pour 3 ans et demi parce qu'en plus il écope de la révocation d'un sursis de 18 mois. Il a aussi été condamné pour rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique envers des policiers venus l'interpeller.

L'homme a été conduit directement en prison à l'issue de l'audience.