Les secours sont toujours sans nouvelles d'un marin pêcheur porté disparu depuis ce mercredi après-midi au large de Barfleur (Manche). L'alerte a été donnée vers 15h30. D'importants moyens de secours ont été déployés, avec notamment deux vedettes de la SNSM de Barfleur et Saint-Vaast-la-Hougue et l'hélicoptère Caïman basé à Maupertus. Sur place, ils ont retrouvé le caseyeur, "La Belle Epoque", sans personne à bord, le moteur en marche et les casiers à l'eau.

Les recherches se poursuivent ce mercredi soir, malgré la tombée de la nuit.