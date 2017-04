Manche : un week-end de Pâques meurtrier sur les routes

Attention sur les routes pour les retours du long week-end pascal. Ce dimanche une femme de 53 ans est décédée sur la N 13 à hauteur de Brix alors qu'elle circulait à moto en fin d'après midi

Attention sur la route pour les retours du long week-end pascal. Bison Futé voit rouge pour le lundi de Pâques au niveau national dans le sens des retours et dans la Manche le week-end a été particulièrement accidentogène avec un bilan lourd

Une femme de 53 ans décédée

Ce dimanche une femme de 53 ans qui est décédée alors qu'elle circulait à moto sur la N 13 en fin d'après midi. Elle a perdu le contrôle de son véhicule au niveau de Brix, dans le sens Caen-Cherbourg. 18 pompiers des centres de Cherbourg et Valognes se sont rendus sur les lieux.

Accident à Juilley : deux blessés, dont une grave

Dans la matinée, ce sont quatre jeunes qui ont été impliqués dans l'accident d'une voiture sans permis à Juilley au sud d'Avranches. La voiturette a fait une sortie de route et est allé heurter le mur d'une habitation. Une jeune femme de 22 ans a été grièvement blessée. Elle a été évacuée vers le CHU de Rennes. Un garçon de 19 ans a lui été plus légèrement touché et a été transporté à l'hôpital d'Avranches Les deux autres personnes à bord, deux hommes âgés de 19 et 29 ans sont sortis indemnes du choc...