Manche : des patrouilles de police dans le granvillais après une série de cambriolages

Une dizaine de maisons de particuliers ont été visitées depuis le 1 décembre à Donville-les-Bains, Yquelon et Saint-Pair-sur-Mer. Les policiers de Granville mènent l'enquête et appellent à la plus grande vigilance dans ce secteur.

Après une série de cambriolages dans le pays granvillais ces derniers jours, une enquête est en cours. Une dizaine de maisons de particuliers ont été visitées depuis le mardi 1 décembre à Donville-les-Bains, Yquelon et Saint-Pair-sur-Mer. Le mode opératoire est casi-identique à chaque fois selon le commandant Christophe Godet du commissariat de Granville "les auteurs agissent généralement en fin d'après-midi, attendant la nuit tombée pour s'assurer qu'il n'y a personne dans les maisons en surveillant les lumières. Puis, ils s'introduisent à l'intérieur afin de dérober bijoux et numéraire . Dans un cas les enfants étaient à l'étage et ils ont cru que c'était leur maman qui revenait. ça fait peur la porte était restée ouverte, le ou les voleurs n'ont eu qu'à clancher."

Le commandant qui appellent à la plus grande vigilance comme "éviter de conserver de fortes sommes d'argent au domicile, répertorier les objets de valeur tout en conservant le plus possible des factures et éloigner ces objets des points d'accès. autre astuce : les lumières automatiques dans les jardins, elles surprennent les voleurs qui ne demandent pas leur reste."

Les patrouilles ont été renforcées avec notamment des unités circulant en civils qui vont pouvoir fouiller des véhicules et procéder à des contrôles d'identité.