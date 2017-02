Manche : une pêcheuse à pied retrouvée noyée

La pêcheuse à pied était portée disparue depuis jeudi soir. Les secours ont retrouvé le corps ce matin dans l'Anse de Lessay, près de Créances sur la côte Ouest de la Manche. Une enquête est ouverte.

Les recherches avaient été interrompues jeudi soir à cause du brouillard. Elles ont repris ce vendredi matin avec deux vedettes de la SNSM et l'hélicoptère de la Sécurité Civile "Dragon 50". Et c'est ce dernier qui a repéré le corps à la dérive dans l'Anse de Lessay vers 9h00. Une enquête est ouverte.

La victime était partie pêcher hier avec une autre personne, mais le duo s’est séparé. La femme de 62 ans a été piégée par la montée des eaux. Elle a téléphoné à son amie qui a ensuite alerté les secours.

Ce drame montre bien que malgré des coefficients de marée relativement faibles en ce moment dans la Manche, le danger est toujours présent, surtout avec cette météo qui change très vite. Les autorités rappellent également que le premier réflexe à avoir en cas de difficulté, avant même de prévenir ses proches, c'est d'appeler les urgences en mer au 196.