Mandat d'arrêt délivré contre les trois personnes accusées d'avoir prostitué une ado de 14 ans à Montargis

Un mandat d'arrêt est délivré, ce jeudi, pour interpeller et arrêter deux hommes et une femme, accusés d'avoir séquestré et prostitué une adolescente de 14 ans, en février et mars 2020 à Montargis, Orléans et Blois.

Mandat d'arrêt contre les trois prévenus

La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans vient en effet de rendre un arrêt qui infirme la décision du juge des libertés et de la détention de Montargis, en date du 18 mars dernier : il avait relâché et placé sous contrôle judiciaire deux hommes de 24 et 27 ans et une femme de 19 ans. Le JLD avait-il jugé qu'il ne fallait pas "trop incarcérer" alors que la surpopulation carcérale pouvait être un facteur de propagation du coronavirus ?

Le procureur de Montargis fait appel

Le procureur de la République de Montargis Loïc Abrial avait, quant à lui, requis l'incarcération de ces trois personnes. Ce dernier avait alors fait appel auprès de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans de cette décision de remise liberté.

Un mandat d'arrêt est donc délivré désormais pour permettre aux policiers et gendarmes d'arrêter puis d'incarcérer ces trois personnes. Cet arrêt est exécutoire, ce qui signifie que même si les avocats des trois prévenus se pourvoient en cassation, cela n'a a pas de caractère suspensif.

Une décision qui avait créé la polémique

Cette décision de remise en liberté de ces trois personnes avait créé la polémique et été vivement critiquée par Fabien Arvaron, secrétaire départemental d'Alliance Police Nationale : "malheureusement le juge des libertés et de la détention [JLD] a fait sa petite sauce avec une note interne de la chancellerie disant qu'il ne faut pas surcharger les prisons ! "

Le représentant d'Alliance Police Nationale avait ajouté : "on peut comprendre que le justice prenne de telles décisions pour des délits mineurs, mais là c'est une délit grave, la prostitution d'une enfant de 14 ans",s'agace Fabien Arvaron : "je ne sais pas si le JLD se rend compte des conséquences pour la victime ! Elle est brisée à vie, elle a été forcée à faire des centaines de passes par semaine, c'est inacceptable pour nous que la victime ne soit pas défendue par la justice".