Mandataire provisoire pour l'Imagerie d'Epinal. Le Tribunal de Commerce met sa décision en délibéré au 24 octobre.

Epinal

A la barre Maître Gérard Welzer parle "d'escroquerie et de péril imminent". l'avocat d'Hervé de Buyer souligne que la société gérante de l'établissement accuse plus d'1 million d'euros de pertes sur les exercices 2017/2018, et que son client qui a investi 900 000 euros ignore ou est passé cet argent. Maître Welzer dénonce l'opacité des comptes et les retards systématiques dans la communication des bilans comptables. "Hervé de Buyer est mis à l'écart et cela est inquiétant pour l'avenir" conclu encore l'avocat.

Un déni des réalités

"Il n'y a pas besoin d'administrateur provisoire", répond l'avocate parisienne de la société Imagerie d'Epinal Investissement et de son unique gérante Christine Lorimy. Maître Angélique Delage constate qu'il n'y a ni faillite, ni carence des dirigeants ni licenciements économiques. La direction de l'Imagerie reconnaît bien que la situation financière est difficile, mais souligne que cela est du à une conjoncture économique déprimée, pas à une mauvaise gestion. "Hervé de Buyer est dans un déni des réalités" affirme encore Maître Delage.

Le bras de fer se poursuit donc, alors que le SRPJ de Nancy qui a été saisi d'une enquête pour abus de biens sociaux doit aussi s'assurer du maintien dans les lieux des richesses culturelles de l'imagerie dont 9000 pierres lithographiques.