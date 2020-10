Mandeure : un enfant chute de 5 à 6 mètres depuis une fenêtre

La jeune victime a été prise en charge par le Smur et les pompiers (photo d'illustration)

Un grave accident s'est produit ce mardi vers 14h30 à Mandeure. Un enfant de 6 ans est tombé depuis la fenêtre d'un immeuble situé rue du 17 novembre, la départementale qui traverse la commune. La victime a fait une chute de 5 à 6 mètres de haut.

Pris en charge par le Smur et les pompiers d'Audincourt et de Valentigney, l'enfant a été transporté dans un état grave, par la route, au service pédiatrique de l'hôpital de Besançon. En début de soirée, son pronostic vital n'était plus engagé.

On ne connaît pas les circonstances de cette chute.