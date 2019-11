Mandeure : une collecte en mémoire d'Adelissa, tuée l'an dernier par son compagnon

Mandeure, France

C'est un curieux mémorial qui se dresse à l'accueil du magasin Super U de Mandeure. Des fleurs, des bougies, un portrait et ces mots : "En souvenir d'Adelissa". Il y a un peu plus d'un an, le 25 octobre 2018, la jeune femme de 21 ans, employée au Super U, décédait sous les coups de son compagnon dans leur appartement de Mandeure. C'est le compagnon qui avait prévenu les secours en disant "J'ai tué ma femme, venez vite". Adelissa était maman d'une petite fille de 13 mois.

On voulait montrer qu'on était là pour la petite

Le drame a beaucoup ému les collègues du magasin. Un an après, l'émotion reste intacte. Les employées du magasin ont fabriqué des portes clefs, des badges et des tee shirts à l’effigie d'Adelissa. Ils organisent une vente de gâteaux dans le magasin ce lundi pour venir en aide à la fille et à la famille d'Adelissa. Aurélie et Shaffak, deux collègues, y pensent tous les jours : " elle est toujours dans nos cœurs, on a l'impression qu'elle est toujours là. On a été très marquées, ça a été très dur. On voulait marquer le coup et montrer qu’on était là pour la famille et pour la petite ".

Le produit de la vente sera reversé à la famille d'Adelissa. Notamment à sa petite fille.