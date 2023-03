Manif à Valence : le parti Les Républicains porte plainte

C'est vers 16 h 50 que le siège drômois du parti Les Républicains de Valence a été la cible de quelques casseurs, en fin de manifestation. À coups de pieds et coups d'extincteurs les stores métalliques de la façade ont été éventrés. Les murs extérieurs tagués avec la phrase : "49,3 BZ ta mère". Ces actes de vandalisme n'ont duré que quelques minutes avant que la police n'intervienne en utilisant des grenades lacrymogènes pour éloigner les fauteurs de troubles. Des hommes habillés en noir, cagoulés et masqués qui avaient déjà tenté un face à face avec les forces de l'ordre au rond point de valence 2 un peu plus tôt dans l'après-midi. Ils avaient notamment incendié quelques poubelles.

ⓘ Publicité

Condamnation et plainte

Le président des Républicains Eric Ciotti a fermement condamné ces dégradations sur les réseaux sociaux. Dans un tweet il accuse l'extrême gauche d'avoir commis ces actes de vandalisme et évoque la démocratie en danger.

De son côté le Secrétaire départemental des LR de la Drôme et maire de Valence, Nicolas Daragon, annonce porter plainte et assure que la permanence rouvrira. "Nous ne nous laisserons pas intimider" assure l'élu.

Le Président des Républicains de la Drôme, le sénateur Gilbert Bouchet, annonce dans un communiqué que "La permanence a subi de lourds dégâts (rideaux de fer arrachés, vitres brisées, matériel dégradé etc)". Des dégradations commises selon lui par "un groupe d'individus violents très certainement issu de l'ultra-gauche et de la mouvance anarcho-syndicaliste". Dans ce texte, co-signé par Nicolas Daragon (qui est également porte-parole national des Républicains), les deux élus précisent avoir "immédiatement" déposé plainte et "dénoncent avec la plus grande fermeté ces actes délictueux qui ne peuvent rester impunis".

Ce soir la préfecture de la Drôme annonce qu'une personne a été interpellée en marge de la manifestation, mais pour l'instant il est impossible de faire le lien avec le saccage de ce local politique.